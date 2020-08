Jong toptalent blij met kans als prof bij Groupama-FDJ: "Ik heb bewezen dat ik wedstrijden kan winnen"

De jonge Brit Jake Stewart is vanaf volgend seizoen een volwaardige prof in het wielrennen. Hij heeft dit seizoen al enkele wedstrijden gereden voor Groupama-FDJ en hij heeft de Franse ploeg zo overtuigd dat hij een contract voor volgend seizoen heeft gekregen.

Jake Stewart is zelf uiteraard zeer tevreden met het contract. "Ik ben zeer gelukkig, want het is geweldige kans om bij een WorldTour-team te tekenen. Ik ben nog steeds een jonge renner en ga de komende seizoenen nog veel leren. Ik hoop dat ik wedstrijden kan winnen, want ik heb al bewezen dat ik het kan", staat te lezen bij Cyclingnews.

Eerder deze week toonde Jake Stewart zich nog in de Ronde van Limousin. De jonge Brit eindigde op de tweede plaats in het algemeen klassement en hij kreeg de prijs voor beste jongere in deze wedstrijd.