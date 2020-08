Kasper Asgreen heeft na Kuurne-Brussel-Kuurne tweede grote vis beet: "Deze overwinning maakt me zo blij"

Kasper Asgreen was begin maart al de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne en heeft nu ook in het tweede seizoensdeel een koers gewonnen. Eén die hem meteen een speciale trui oplevert, want het ging om het Deens Kampioenschap. Asgreen en niet langer Mørkøv gaat door het leven als Deens kampioen.

Voor Deceuninck-Quick.Step blijft het alvast binnen de eigen ploeg. Asgreen doet het verhaal van het kampioenschap in Middelfart. "Het was een zware koers. We kregen veel regenbuien over ons heen. Het was al vroeg koers, met 80 kilometer te gaan, toen enkele ploegen begonnen om druk te zetten op het peloton."

Een grote dankuwel aan mijn ploegmaats

Asgreen spaarde zijn eigen versnelling tot de finale. "Ik ontsnapte samen met Kron en versnelde in de laatste kilometer. Ik kon een kloof slaan in het technische gedeelte van de stad. Deze overwinning maakt me zo blij! Een grote dankuwel aan mijn ploegmaats, we reden perfect en ik had het niet kunnen doen zonder hen."

Asgreen rijdt vanaf heden dus in de rood-witte kampoenentrui in de wegkoersen die hij eerder al aandeed in het tijdrijden. "Ik kan niet wachten om in deze mooie trui te rijden!"