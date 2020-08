Remco Evenepoel heeft ziekenhuis verlaten en gaat thuis verder herstellen

Zoals verwacht heeft Remco Evenepoel het ziekenhuis kunnen verlaten. De renner van Deceuninck-Quick.Step hoeft niet langer in het AZ in Herentals te verblijven. Het zal hem alvast goed doen om zich weer thuis, in zijn vertrouwde omgeving, te begeven.

Nadat Evenepoel kwam overgevlogen uit Italië, na zijn zware crash in de Ronde van Lombardije, kwam hij in het AZ in Herentals terecht. Daar deden ze nog bijkomende onderzoeken, maar leerden ze dat een operatie niet noodzakelijk was. Waardoor hij nu alweer het ziekenhuis heeft mogen verlaten. Dat heeft Evenepoel deze namiddag gedaan, in een rolstoel die voortgeduwd werd door zijn moeder Agna en ook in het gezelschap van communicatieverantwoordelijk Stephanie Clerckx. Guess who’s going home? 😃🤗#TheWolfpackNeverGivesUp pic.twitter.com/SkZIlAbq2e — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 24, 2020 Deceuninck-Quick.Step plaatste ook een foto op zijn Twitteraccount waarop te zien is hoe Evenepoel de vuist balt. Hij ziet het dus wel zitten, die revalidatie.