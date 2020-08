Richie Porte neemt het op voor ex-ploegmaat Chris Froome: "Ik sluit hem niet uit in de komende jaren"

Volgende week start de Tour de France, maar het zal dit jaar zonder Chris Froome zijn. Team INEOS heeft de Brit niet opgenomen in de selectie. Ook Geraint Thomas zal er dit jaar niet bij zijn. Thomas is kopman in de Giro en Froome neemt de Vuelta voor zijn rekening.

Richie Porte, een ex-ploegmaat van Chris Froome, zal er dit jaar wel bij zijn voor Trek-Segafredo. "Het algemeen klassement is voor Bauke Mollema en ik zal ook zo lang mogelijk proberen mee te doen voor het klassement. We gaan het van dag tot dag bekijken", aldus Porte bij Cyclingnews. Volgens Porte sluit hij Froome in de toekomst zeker niet uit om nog eens uit te pakken in de Tour de France. "Froome heeft nog steeds de motor van een Tourwinnaar. In de komende jaren zal hij nog steeds meedoen voor het algemeen klassement", klinkt het.