Van Wilder bezorgt België eerste EK-medaille in Plouay, titel bij beloften gaat naar andere prof

Ilan Van Wilder mag met zijn 20 lentes op kampioenschappen nog meedoen bij de beloften en haalde zijn tijdrijderscapaciteiten boven om een gooi te doen naar de Europese titel. Die ging echter naar een andere prof, Andreas Leknessund, die in 2021 voor Sunweb rijdt. Van Wilder werd wel knap tweede.

Met Ilan Van Wilder en Florian Vermeersch had België twee renners die vooraf top vijf-ambities mochten koesteren. Vermeersch vertrok als eerste van de twee. Aan de aankomst had hij met 32'30" de voorlopig derde beste tijd. Uitgerekend Van Wilder duwde hem van het virtuele podium.

Van Wilder knalde dan ook naar de besttijd op dat moment. Dromen over de Europese titel zat er niet al te lang in, want de Noor Andreas Leknessund ging nog sneller. Van Wilder was wel sneller dan Pidcock, die een virtuele bronzen medaille in handen had.

GEEN PODIUM VOOR PIDCOCK

Stefan Bissegger plaatste zich met zijn tijd ook nog tussen Leknessund en Van Wilder. Leknessund werd dus Europees kampioen, met 23 seconden voorsprong op de Zwitser Bissegger. Van Wilder pakte brons en eindigde op 28 seconden van de Europese kampioen. Pidcock viel naast het podium.