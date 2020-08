Bondscoach Rik Verbrugghe vindt beslissing van wielerbond hallucinant: "We zijn in een restaurant gaan eten en hebben alle veiligheidsmaatregelen gerespecteerd"

Geen Rik Verbrugghe meer op het EK wielrennen. De bondscoach is naar huis omdat hij in contact zou gehad hebben met iemand van buiten zijn bubbel. Verbrugghe zelf vindt het een vreemde beslissing.

Om gezondheidsrisico's te vermijden heeft de wielerbond beslist dat bondscoach Rik Verbrugghe naar huis moest. Iets wat Verbrugghe zelf hallucinant zou vinden. "Ik ben met Erwin Borgonjon iets in een restaurant in de buurt gaan eten, omdat iedereen al had gegeten en we hebben alle veiligheidsmaatregelen gerespecteerd", aldus Verbrugghe in een interview bij Het Laatste Nieuws.

Volgens Rik Verbrugghe zijn er ook andere mensen die al gezondigd hebben. "Ik kan tien mensen opnoemen binnen onze bubbel van Belgian Cycling die naar huis gestuurd zouden moeten worden."