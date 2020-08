Geen blessure bij Nairo Quintana: Colombiaan start als kopman voor Arkéa-Samsic in de Tour de France

Nairo Quintana heeft dan toch geen schade overgehouden aan zijn blessure in de Dauphiné. De Colombiaan moest opgeven, maar hij zit gewoon in de selectie van Arkéa-Samsic voor de Tour de France.

Er waren wat twijfels over Nairo Quintana, want de Colombiaan moest opgeven in de Dauphiné. Er zou echter toch geen sprake zijn van een blessure en dus kan Quintana gewoon als kopman starten voor Arkéa-Samsic in de Tour de France.

Arkéa-Samsic start met een sterke selectie, want ook de Fransman Warren Barguil is er bij en kan een belangrijke pion zijn in de bergen. Naast Quintana en Barguil zitten ook Winner Anacona, Diego Rosa, Clément Russo, Connor Swift, Maxime Bouet en Dayer Quintana in de selectie.