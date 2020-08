Grote kopzorgen rond Primoz Roglic? "Belangrijkste vraag is of hij zal kunnen starten in de Tour de France"

Zaterdag gaat de Tour de France van start, maar het is nog niet duidelijk of Primoz Roglic, de grote favoriet voor eindwinst, van de partij zal zijn. Volgens zijn vriendin wachten ze in spanning af of het wel haalbaar is.

Primoz Roglic maakte de voorbije weken heel wat indruk, maar in de Dauphiné kwam hij ten val. De schade leek eerst mee te vallen, maar Roglic moest toch opgeven. De blessure is erger dan eerst gedacht, want Roglic is zelfs een twijfelgeval voor de Tour de France. Volgens Lora Klinc, de vriendin van Roglic, wachten ze in spanning af. "De belangrijkste vraag is of Primoz wel kan starten in de Tour de France. We wachten in spanning af op bevestiging", aldus Linck bij het Sloveense RTV Slo.