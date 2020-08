Jumbo-Visma verlengt contract van ervaren Duitser

Jumbo-Visma maakt werk van de komende seizoenen. Zo hebben ze besloten om de Duitser Tony Martin een nieuw contract van twee seizoenen aan te bieden. De ex-wereldkampioen tijdrijden blijft zo nog even aan boord van de Nederlandse wielerploeg.

Tony Martin zal ook de komende twee seizoenen voor Jumbo-Visma rijden. De 35-jarige Duitser rijdt sinds 2019 voor de Nederlandse wielerploeg, maar bij Jumbo-Visma zijn ze duidelijk tevreden over de ex-wereldkampioen tijdrijden.

Martin is blij met zijn nieuw contract. "In dit team voel ik mij goed en heb ik vertrouwen. Ik hou van mijn rol in het team. Het is leuk dat de kopmannen veel teruggeven. Ik wil de komende seizoenen deel uitmaken van het team en daarom hebben we besloten om het contract te verlengen", aldus Martin.