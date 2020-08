Patrick Lefevere ging langs bij Fabio Jakobsen: "Hij is er verschrikkelijk aan toe"

Patrick Lefevere is gisteren langsgeweest bij Fabio Jakobsen, de sprinter van Deceuninck-Quick-Step die enkele weken geleden zwaar is gevallen in de Ronde van Polen. Volgens Lefevere is de Nederlander er slecht aan toe.

Patrick Lefevere gaf meer uitleg bij VTM Nieuws. "Fabio is er verschikkelijk aan toe. Hij is dan nog geremd geweest door een mens die foto's stond te nemen, want anders was hij misschien dood geweest. Die man is ook zwaargewond", aldus een aangeslagen Lefevere. Volgens Lefevere ziet het er beter uit voor Remco Evenepoel. De jonge Belg viel in de Ronde van Lombardije in een ravijn, maar hij zal er bovenop komen. "Als Remco de revalidatie volgt, zullen zes weken genoeg zijn."