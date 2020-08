Topfavoriet VDP grijpt naast medaille op EK Wielrennen, Italianen aan het feest na perfect ploegenspel

Het EK Wielrennen in Plouay is na een majestueuze sprint gewonnen door Nizzolo. Topfavoriet Matthieu van der Poel zat ingesloten en werd vierde, nadat hij een hele dag actief was.

Het EK in Plouay werd een uitputtingslag, waarbij vooral Mathieu van der Poel zich doorheen de dag liet opmerken met minstens zes uitvalspogingen in de laatste vijftig kilometer. Door een grote valpartij op vijf ronden van het einde werd onder meer Philipsen uit koers geslagen, waardoor de Belgen ook niet langer konden mikken op een sprint. De koers hardmaken was dus het enige devies. Geen medaille voor VDP Na elke prik - waarbij ook Vanmarcke en Stuyven zich onder meer lieten zien - kwam het peloton echter altijd opnieuw terug. En dus zou de race pas in het absolute slot beslist worden, met de Franse en Italiaanse blokken op de voorposten - hopende op een sprint met hun snelle mannen. Op de laatste helling van de dag bleven de debatten lang stil en dus gingen we naar een groepssprint. Nizzolo won daarin de sprint nipt van Démare, het brons was voor Ackermann en topfavoriet Van der Poel moest het stellen met plek vier.