Démare spoelt EK-zilver door en klopt Wolfpack-spurter, Harm Vanhoucke verovert bergtrui in Tour Poitou-Charentes

Arnaud Démare zit in een enorm sterke periode. Eigenlijk verrassend dat de Fransman op het EK 'slechts' zilver haalde. Als er enige ontgoocheling was, is die nu alweer doorgespoeld. In de Tour Poitou-Charentes was het wel weer raak voor Démare.

Harm Vanhoucke van Lotto Soudal zou een uitblinkersrol vervullen in deze eerste etappe van de Franse rittenkoers. Ten eerste al door mee te zijn in de ontsnapping. Ook renners als Bizhigitov, Mazzucco en Van Niekerk waren mee in de vlucht. Zij zouden het echter niet het langst uithouden. Vanhoucke deed overigens veel meer dan enkel mee zijn: op verschillende hellingen kwam de Belg als eerste boven en zo verzekerde hij zich ook van de bergtrui na de eerste rit. Bovendien kleurde Vanhoucke ook mee de finale. Eerst gingen zowel Benito als Fuentes met hem op pad. Laatstgenoemde zou de volgende zijn die zou moeten afhaken. Op elk kilometer van de meet was ook het verhaal van Vanhoucke en Benito over. Op naar een massasprint dus en het was erg nipt tussen Arnaud Démare en Alvaro Hodeg. Démare was dan toch nog een tikje sneller, Hodeg moest zich neerleggen bij de tweede plaats.