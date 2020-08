📷 Mitchelton-Scott presenteert gloednieuw truitje om de Tour de France mee te betwisten

Een nieuwe Tour de France betekent voor Mitchelton-Scott ook een gloednieuw truitje. Op de foto hierboven is te zien welk shirt de renners van de Australische formatie de komende drie weken juist zullen dragen tijdens de Ronde van Frankrijk.

Eerder presenteerde Bora-Hansgrohe al een nieuwe outfit in aanloop naar de Ronde van Frankrijk en nu doet Mitchelton-Scott dat dus ook. De vrouwenploeg van Mitchelton-Scott zal overigens ook een nieuw truitje dragen tijdens La Course.

Op de nieuwe truitjes van Mitchelton-Scott is het logo van BikeExchange toegevoegd, langs voor-en achterkant, onder de logo's van Mitchelton-Scott. De ploeg blijft echter wel trouw aan de zwart-gele kleuren waar het al in te zien was in het peloton.