Arnaud De Lie kreeg eerst te horen dat hij gewonnen had... om dan toch maar het brons in ontvangst te nemen

Arnaud De Lie heeft voor de meest recente Belgische medaille gezorgd op het EK wielrennen, maar daar ging wel een rollercoaster van emoties mee gepaard. De Lie dacht immers eerst dat hij gewonnen had. Uiteindelijk moest hij vrede nemen met een derde plaats.

Brons op een EK is natuurlijk ook heel mooi en De Lie mag zeker fier zijn op zijn prestatie en resultaat. Alleen werd de 18-jarige renner eerst in de waan gelaten dat hij gewonnen had en dus Europees kampioen was geworden.

Hoe kan het dat iemand zo'n verkeerde indruk krijgt? Wel, het was ongemeen spannend in de groepssprint van de junioren en het verschil erg miniem. De opkomende De Lie had misschien kunnen winnen als de streep nog ietsje verder lag.

VAN EUFORIE NAAR VERWARRING NAAR TELEURSTELLING

De speaker schreeuwde alvast de naam van de Belg uit als winnaar na de aankomst. Logisch dat je dan denkt dat je de titel beet hebt. Eerst was er dan ook enorme euforie in het Belgische kamp. Die maakte even later plaats voor verwarring en vervolgens voor teleurstelling, want toch 'slechts' derde. Hopelijk kijkt De Lie als het stof is gaan liggen gewoon met trots terug op zijn sprint en de behaalde uitslag.