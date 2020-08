Arnaud Démare haalt het opnieuw in Tour Poitou-Charantes

Arnaud Démare is aan enkele uitstekende weken bezig. Nadat hij gisteren al de eerste etappe kon winnen in de Tour Poitou-Charantes, deed hij het vandaag opnieuw. Hij haalde het voor Iván García Cortina en Alexander Krieger.

Démare is aan enkele indrukwekkende weken bezig. Zo won hij onder meer ook al het Frans kampioenschap. Op het EK wielrennen eindigde de Fransman op de tweede plaats net achter Giacomo Nizzolo.