Belgische meisjes junioren Vanhove en De Clercq spurten naar zilver en brons, Italiaanse Europees kampioene

Er is toekomst voor het Belgische dameswielrennen! Dat hebben Marith Vanhove en Katrijn De Clercq bewezen door op het EK voor juniores zilver en brons te pakken. Het goud was Eleonora Gasparrini. Ook in deze categorie werd het in Plouay dus een massasprint.

Al betekende dat lang niet dat iedereen er nog bij was aan de finish. Heel wat meisjes moesten onderweg de rol lossen. Er bleven nog zo'n dertig rensters over in de eerste groep, de Belgische meisjes hielden stand. De meeste ogen waren gericht op topfavoriete Shirin van Anrooij. VAL VAN ANROOIJ De renster die bij de elite al bekend is vanuit het veldrijden had met pech te kampen. Van Anrooij kwam in het tweede gedeelte van de wedstrijd ten val. Ze keerde wel nog terug, maar meer dan een dertiende plaats zat er niet meer in. Het waren daarentegen Marith Vanhove en Katrijn De Clercq die voor een aangename verrassing zorgden, al was de Europese titel dus nog net te hoog gegrepen.