Egan Bernal begint met pijn aan de Tour de France: "Er is nog werk aan"

Morgen begint de Tour de France. Primoz Roglic is de topfavoriet om de gele trui binnen te halen, maar met Egan Bernal krijgt Roglic een sterke tegenstander. Toch is Bernal voorlopig nog niet 100% fit.

In de Dauphiné moest Bernal opgeven met rugpijn en daar is de Colombiaan nog steeds niet van verlost. "Ik heb nog altijd een beetje rugpijn. Ik zal mijn rug moeten blijven verzorgen, maar het is wel beter dan in de Dauphiné", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Bernal hoopt in de derde week in topvorm te zijn en ziet Roglic als grootste concurrent voor de einzege. "Er is nog werk aan, maar ik wil in de slotweek mijn beste niveau halen. Het komt niet slecht uit dat we de verantwoordelijkheid kunnen delen met Jumbo-Visma. Roglic maakte de voorbije weken heel wat indruk."