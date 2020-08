Egan Bernal ontspannen richting Tourstart: "Ik hoop jullie mooie emoties te bezorgen"

De druk ligt op zijn schouders, maar dat was niet aan Egan Bernal te zien tijdens de officiële ploegenvoorstelling voor de Tour in startplaats Nice. De Colombiaan leek er wel zin in te hebben. Ook voor hem was het natuurlijk lange tijd uitkijken naar dit moment.

Met een smile op zijn gezicht kwam Bernal op zijn fiets het podium op gereden. Een opvallend ontspannen titelverdediger, nadat hij het de voorbije weken toch niet onder de markt had met Roglic en zelf ook te maken kreeg met rugklachten. Ik voel me er klaar voor In Nice vertrekt iedereen weer met een propere lei en het is vooral toeleven naar het moment waarop het allemaal kan beginnen. "De Tour belooft van bij de start erg pittig te worden", heeft Bernal het parcours van de eerste ritten goed bestudeerd. "We zijn een volledig jaar bezig geweest om deze Tour voor te bereiden. Ik voel me er klaar voor." Bernal richtte zich in Nice ook tot de toegelaten fans, ook al waren er dat niet zo veel. "Ik hoop jullie mooie emoties te bezorgen", aldus de kopman van Team Ineos.