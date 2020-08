Groen licht voor aankomst Waalse Pijl: ook in 2020 naar de Muur van Hoei

De Muur van Hoei, het is een beklimming met een geweldige wielergeschiedenis, ook in 2020 mag die niet ontbreken. Het was nog afwachten of de Muur dit jaar wel beklommen zou worden, door de verschuivingen op de wielerkalender.

In een normaal wielerjaar was de Waalse Pijl nu natuurlijk al gereden. De Ardennenklassieker zal dit jaar doorgaan op 30 september. Er moest toch even gekeken worden of dat organisatorisch wel allemaal mogelijk is om ook op dat moment het wielerpeloton, en alles wat errond hangt, te ontvangen. De gemeente Hoei heeft nu het groen licht gegeven om ook dit jaar de aankomst van de Waalse Pijl te organiseren. Dat betekent meteen ook dat de renners weer over de Muur van Hoei zullen kunnen en daar mogen bepalen wie met de overwinning aan de haal gaat.