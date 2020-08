Ploegen voor de Tour op vrij sobere wijze voorgesteld in Nice, ook eerbetoon aan Raymond Poulidor

Donderdagavond heeft de officiële ploegenpresentatie voor de Tour plaatsgevonden in Nice. Meestal gaat het er op zo'n ploegenvoorstelling laaiend enthousiast aan toe. De presentator deed alvast zijn best, maar het was niet helemaal hetzelfde als anders.

Wat natuurlijk vooral opviel, was dat er veel minder publiek was. En dus veel minder interactie tussen renners en de opgedaagde fans. Een vrij sobere voorstelling dus, met af en toe een kort interviewtje met de grote namen. Zoals met Alaphilippe, die pas na al zijn ploegmaats van Deceuninck-Quick.Step het podium op kwam gereden om hen te vervoegen. Om hem draait het eigenlijk allemaal vanuit Frans oogpunt. Ook mondmaskers maakten deel uit van deze ceremonie. Ook wanneer Jumbo-Visma werd voorgesteld en Wout van Aert onder de aandacht werd gebracht. Van Aert begint deze Tour in supervorm en iedereen is benieuwd of hij die volledig gebruikt om Roglic of Dumoulin aan een Tourzege te helpen, of ook op persoonlijk vlak iets kan rapen. Het meest emotionele moment van de hele show kwam er niet door één van de huidige teams, maar wel door een filmpje: een eerbetoon aan Raymond Poulidor. De wielerlegende liet het leven eind vorig jaar en maakte in 2019 zijn laatste Tour mee.