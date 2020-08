Remco Evenepoel is de vergelijkingen beu: "Stop daar alsjeblieft mee"

Remco Evenepoel gaf zijn mening op Twitter. "Stop met vergelijken, alsjeblieft. Ik ben niet zoals iemand anders en niemand is zoals mij. Iedereen is juist zichzelf en dat moet iedereen respecteren", aldus Evenepoel.

Hij hoopt dan ook dat de mensen daarmee stoppen. "Stop daar alsjeblieft mee. Niemand kan een nieuwe versie van iets zijn. Bedankt."

STOP comparing, please!

I’m not like somebody else, nobody is like me. Everybody is just him- or herself and that should be respected.

So just please stop it.

Nobody can be a new version of something he or she has never been and will never be.

Merci.