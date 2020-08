UCI verschaft duidelijkheid rond het mogelijke wegsturen van teams uit de Tour

De UCI komt met de nodige klaarheid rond een eventuele diskwalificatie van teams in de Tour vanwege corona. Dat is maar goed ook. Ploegen haalden opgelucht adem toen donderdag bleek dat twee positieve testen niet noodzakelijk einde koers betekent. Maar hoe zit het dan wel?

In het oorspronkelijke protocol van de Tourorganisatie stond dat ploegen bij twee positieve testen in hun teams, of zelfs nog maar een ernstig vermoeden van twee coronagevallen zonder positieve test, naar huis gestuurd konden worden. Op die regel werd dus teruggekomen.

Maar goed ook, want anders had Lotto Soudal zelfs niet aan de Tour mogen beginnen. De UCI heeft de nieuwe coronamaatregelen vastgelegd. Een vermoeden volstaat niet langer om een ploeg naar huis te sturen. Hiervoor moeten positieve tests afgelegd zijn.

TESTEN VAN RENNERS TELLEN

Een team zal naar huis gestuurd worden wanneer twee renners binnen datzelfde team positief testen op Covid-19. Eventuele positieve testen van andere personeelsleden worden dan niet in overweging genomen. Wel moet een persoon die het virus oploopt, welke functie hij dan ook uitvoert, onmiddellijk de race verlaten en in quarantaine gaan.