Voegt Sam Bennett zich in het rijtje der groten? "Wil niet de eerste sprinter zijn van Quick.Step die niet wint in de Tour"

Na zijn overstap naar Deceuninck-Quick.Step - want te veel sprinters bij Bora - staat Sam Bennett nu in het middelpunt van de belangstelling. De Ier is de man die het waar moet maken voor de ploeg van zijn dromen. De druk zit erop. Het gaat blijken hoe Bennett hier mee omgaat.

Bij Bora-Hansgrohe was er meestal geen plaats voor hem in de Tour. Nu is Bennett naast Alaphilippe de man naar wie gekeken wordt om Deceuninck-Quick.Step één of meerdere ritzeges te bezorgen. "Ik wil niet de eerste sprinter zijn in de geschiedenis van Quick.Step die niet wint in de Tour. Dat is de druk die ik voel, maar de meeste druk, leg ik mezelf op."

Ik ben de sprinter die ik wil zijn en rijd bij mijn droomploeg

Hoe dan ook zit er een mogelijk bepalend moment aan te komen in zijn wielerloopbaan. "Ik wil graag geloven dat mijn carrière tot dusver een opbouw was naar dit moment. Ik ben de sprinter die ik wil zijn, rijd bij mijn droomploeg en rijd in het truitje van Iers kampioen."

Is Bennett er klaar voor? In de Ronde van Wallonië slingerde het één en weer. De ene dag loste hij verrassend, de volgende won hij met brio. "Die rit die ik won, heeft me vertrouwen gegeven. De laatste ritten waren niet vlak en toch ben ik gegroeid in de wedstrijd."