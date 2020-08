VOORBESCHOUWING: achtste groene trui voor Peter Sagan of toch maar Wout van Aert?

Tijd om voor te beschouwen op de klassementen in de Tour, met deze keer de strijd om de groene trui. Die ging zeven keer in de laatste acht jaar naar Peter Sagan. Als de Slovaak in de Tour van 2017 niet naar huis had gestuurd, had hij 'm dan wellicht ook gewonnen. Is Sagan ook in 2020 de groene man?

Afgaande op de statistieken van de voorbije jaren, zou je kunnen stellen dat het puntenklassement al op voorhand gereden is. Jaar na jaar wint Peter Sagan dit nevenklassement met grote overmacht. Als snelle man die het beste de heuvels over kan om ook in de tussensprinten punten te sprokkelen, staat er op hem doorgaans geen maat.

Is hij echter nog wel de man in het deelnemersveld die deze combinatie van kwaliteiten kan claimen? Gezien de evolutie die Wout van Aert heeft doorgemaakt, zou men gerust kunnen stellen dat hij die renner geworden is. Zeker in de vorm waarin Van Aert momenteel verkeert. Alleen: zijn ploeg wil met Roglic of Dumoulin de Tour winnen. Van Aert heeft dan ook al meermaals benadrukt dat hij niet voor de groene trui gaat.

GEEN MATTHEWS

Maar het valt toch af te wachten, een wedstrijdscenario kan zich soms zo ontwikkelen dat wat voordien onmogelijk leek plots toch een realiteit kan worden. Voor de spanning in dit nevenklassement is het wel te hopen dat Van Aert zich mengt in de strijd om groen. De enige renner buiten Sagan die in recente jaren de trui naar huis mocht nemen, Michael Matthews, werd redelijk onbegrijpelijk door zijn ploeg Sunweb thuisgelaten.

Zijn er dan nog andere renners die voor het puntenklassement in aanmerking komen? De pure sprinters, zoals Caleb Ewan en Sam Bennett. Wanneer zij op hun best zijn, moeten ze ook een helling over kunnen, al moesten ze in wedstrijden in aanloop naar de Tour al wel eens lossen wanneer het bergop ging. Ook Europees kampioen Nizzolo en zijn landgenoot Viviani kunnen in de massasprinten punten sprokkelen.

STRIJD SAGAN - VAN AERT?

In negen etappes krijgt de winnaar immers meteen vijftig punten toegewezen. Alleen: die negen ritten zijn niet allemaal aangekondigde massasprints met een voltallig peloton, zelden gaat het er volledig vlak aan toe. Toch maar Wout van Aert dan als grootste uitdager van Peter Sagan?

ONZE FAVORIETEN VOOR DE GROENE TRUI

***** Peter Sagan

**** /

*** Wout van Aert

** Sam Bennett - Caleb Ewan

* Elia Viviani - Giacomo Nizzolo