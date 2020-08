VOORBESCHOUWING: Ineos vs Jumbo-Visma, de tweede voor Bernal of een eerste voor Roglic of Dumoulin?

Tijd om voor te beschouwen op de klassementen in de Tour, met de strijd om het geel als nog altijd het belangrijkste gevecht in de Tour. De aangekondigde strijd tussen Ineos en Jumbo-Visma moet vuurwerk opleveren. Rijdt Bernal naar zijn tweede eindzege op rij of is Jumbo-Visma te sterk?

Egan Bernal is de uitgesproken kopman van Ineos, geen drie kopmannen dus, want Froome en Thomas bleken in de voorbereiding niet goed genoeg. Bernal was wel op de afspraak, maar leek toch ook minder goed dan Roglic, en had vooral last met het sterke blok van Jumbo-Visma. Voor het eerst lijkt Ineos niet over de beste ploeg te beschikken, maar onderschat het pure talent van Bernal niet.

Om hem te kloppen zal alles bij Jumbo-Visma moeten kloppen, Bernal is ten slotte titelverdediger. Wel kan Primoz Roglic vertrouwen tanken uit het feit dat hij eerdere duels in aanloop naar de Tour in zijn voordeel heeft beslecht. Een valpartij in de Dauphiné zorgde wel even voor twijfel. Volgens zijn ploeg is de Sloveen echter helemaal klaar voor de Tour. Als dat het geval is, is Roglic een grote kandidaat voor de eindzege.

ENORME PROGRESSIE BIJ DUMOULIN

Is Roglic niet op de top van zijn kunnen, dan kan Tom Dumoulin die rol overnemen. Straf als je weet van waar die komt. Dumoulin is misschien nog niet helemaal op het niveau van zijn eindzege in de Giro, maar bewees al wel de enorme progressie die hij gemaakt heeft en hij zal ook alleen maar beter worden. Als Dumoulin er moet staan, lijdt het weinig twijfel dat dat ook wel zo zal zijn. Dat op zich is al een ferme verdienste.

De kans dat een renner die niet bij Ineos of Jumbo-Visma rijdt, is zo goed als onbestaande. Of het moest zijn dat Nairo Quintana zijn niveau uit het seizoensbegin haalt. Bij Bora geloven ze sterk in Emanuel Buchmann, maar de Duitser begint gehavend aan de Tour na een valpartij. Voorts is het ook weer uitkijken naar Thibaut Pinot, die vorig jaar zo sterk was, tot aan zijn opgave.

NA VUELTA OOK STERKE TOUR VOOR POGACAR?

Ook is het uitkijken naar Tadej Pogacar, de landgenoot van Primoz Roglic. De podiumplaats van Pogacar in de Vuelta vorig jaar demonstreerde zijn gigantische potentieel. Het is de vraag hoe ver hij geraakt in zijn eerste Tour. Zijn ploeg UAE houdt de druk af, maar Pogacar kan wel eens een onvoorspelbare factor worden in het klassement. Maar aan het eind van de rit is het wellicht toch de vraag: Ineos of Jumbo-Visma?

ONZE FAVORIETEN VOOR DE GELE TRUI

***** Egan Bernal - Primoz Roglic

**** Tom Dumoulin

*** Nairo Quintana - Thibaut Pinot

** Tadej Pogacar

* Emanuel Buchmann