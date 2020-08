'WK wielrennen gaat dit jaar nog door, bekendmaking locatie binnen enkele dagen'

Er komt dit jaar zeker nog een opvolger voor wereldkampioen Mads Pedersen. Deze optimistische boodschap heeft UCI-voorzitter David Lappartient meegedeeld aan persagentschap ANP. De locatie van het WK zou binnenkort bekendgemaakt worden.

Aanvankelijk zou het WK wielrennen dit jaar doorgaan in Zwitserland. Door de heropflakkering van het coronavirus in de regio daar was het echter niet mogelijk om het WK daar te laten plaatsvinden. De UCI moest dus op zoek naar een nieuwe locatie.

Er zijn een aantal kandidaten in Europa

Een overeenkomst is in elk geval in de maak. Er was al sprake van de regio Toscane in Italië en ook in het gebied rond de VAM-berg in Nederland dachten ze aan het WK. "Er zijn een aantal kandidaten in Europa. Meer kan ik nu niet zeggen", aldus Lappartient.

Op 1 september zou de nieuwe locatie van het WK vrijgegeven worden. Afwachten dan ook wanneer precies het WK kan doorgaan. In de oorspronkelijke plannen was de start van het WK voorzien op 20 september.