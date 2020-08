Deceuninck - Quick-Step komt met ferm statement na onderzoek rond val Evenepoel

De UCI zal een dopingagentschap een onderzoek laten voeren naar de val van Remco Evenepoel. Ploegleider Bramati stopte daarbij iets in zijn zakken uit de zakken van Evenepoel en dat is voer voor een onderzoek.

De UCI heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar Davide Bramati, die na de val van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije iets uit de zak van de onfortuinlijke jonge Belg haalde.

"Een onschuldig bidonnetje wordt gebruikt om de integriteit van Remco in twijfel te trekken", was Lefevere daarover al boos in Het Nieuwsblad. Nu is er ook een officieel statement gekomen.

Einde aan speculatie

"Het was - zoals we eerder al aankondigden - een klein flesje met voedingssupplementen. We zullen onze medewerking verlenen aan het onderzoek indien nodig", aldus Deceuninck - Quick-Step.

Ook op de vraag over eventuele datatransmissie werd geantwoord door de ploeg. "We hebben er vertrouwen in dat dit een einde brengt aan elke speculatie over dit incident."