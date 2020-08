Eddy Merckx is duidelijk: "Evenepoel is twee keer sterker dan de rest, maar hij mist stuurvastigheid"

Remco Evenepoel viel twee weken geleden in de Ronde van Lombardije in een afdaling. Ook Eddy Merckx heeft daar wat over te zeggen.

"Hij moet nu eerst alles goed laten genezen, dat zal wel zijn tijd duren", aldus Eddy Merckx na de val van Evenepoel in Lombardije. "Hij is in die afdaling te rap willen terugkomen. En dan zie je zijn onervarenheid."

Stuurvastigheid

"Wat niet abnormaal is", gaat De Kannibaal verder in Het Nieuwsblad. "Die jongen koers nog maar een jaar of drie en reed nooit op de piste."

"Hij is twee keer sterker dan de rest, maar mist stuurvastigheid. Daarin gat hij echt moeten bijleren. Nu is het de Ronde van Lombardije, maar als hij in de Giro de Gavia naar beneden moet rijden in de regen spreken we over nog iets anders. Hopelijk komt hij zichzelf niet nog een paar keer tegen."