Eddy Merckx laat zich uit over de favorieten voor de Tour: "Zie zijn naam weinig genoemd worden"

Geen Eddy Merckx in de Tour de France dit jaar door de coronamaatregelen. Maar hij heeft wel duidelijke favorieten voor de eindzege.

"Voor mij blijft Bernal de grote kandidaat om de Tour te winnen", aldus Eddy Merckx in Het Nieuwsblad. "Hij heeft de Tour al eens gewonnen en het is een Tour voor klimmers."

De vraag is natuurlijk hoe goed Bernal op dit moment is. "Niemand weet het. In de Dauphiné stak Jumbo erbovenuit, maar die duurde nog geen week. Wat zegt dat? Roglic is natuurlijk ook een favoriet."

Pinot? Geen winnaar

Naast de grote twee schuift Merckx nog een derde naam naar voren: "Pogacar. Als je ziet wat die vorig jaar in de Vuelta presteerde ... En hij moet nog 22 worden. Er wordt veel gezegd over Evenepoel, maar Pogacar is minstens zo straf."

"Ik zie niemand op dezelfde hoogte als Bernal, Roglic of Pogacar. Porte? Die zal neig moeten verbeteren. Pinot? Als je zijn Dauphiné ziet na het uitvallen van Roglic ... Dat is geen winnaar, dat zijn tekenen."