UCI start onderzoek bij Deceuninck - Quick-Step in verband met val Evenepoel

De val van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije zou nog wel eens onprettige gevolgen kunnen hebben. Dat blijkt nu alvast.

De UCI is namelijk een onderzoek gestart naar de val van Evenepoel. Daarbij komt vooral ploegleider Bramati in het oog van het onderzoek.

CADF

Hij haalde snel na de val een papiertje uit de zakken van Bramati en dat is nu deel van het onderzoek. "Wij hebben de CADF gevraagd om de televisiebeelden te onderzoeken", klinkt het bij UCI-voorzitter Lappartient.

"We zullen ook getuigen laten ondervragen, want we willen weten wat er uit de achterzak van Evenepoel is gehaald."