UCI-voorzitter laat zich uit over Tour de France in midden van corona-opflakkering: "Mirakel als we Parijs halen?"

Zaterdag om 14 uur begint de Tour de France. Normaal gezien is er dan één vraag: wie wint de Tour de France? Deze keer is er natuurlijk nog een andere vraag: haalt de Tour Parijs? Parijs is in ieder geval nog ver ...

Op een persconferentie voorafgaand aan de Tour de France heeft UCI-voorzitter Lappartient van zich laten spreken.

Zo had hij het ook over de Tour de France, midden in een opflakkering van het coronavirus in Frankrijk. Zal de Tour Parijs halen?

Mirakel?

"Of we een mirakel nodig hebben om Parijs te halen? Ik geloof in mirakels, dus we zullen Parijs bereiken", aldus de UCI-voorzitter.

"Neen, ik heb er vertrouwen in. We moeten de regels strikt opvolgen, alle ploegen weten dat ook. Natuurlijk is er een risico dat het niet zal lukken, maar iedereen beseft dat het van henzelf afhangt."