Italiaan van UAE Team Emirates heeft Trofeo Matteotti op zijn naam gezet, twee Belgen in Top 10

In Italië stond vandaag de Trofeo Matteotti op het programma. In het slot reden zes renners weg uit het peloton en met Jan Bakelants was er een landgenoot bij. Op een kleine 5 kilometer van de streep liet Bakelants zichter verrassen, want Valerio Conti ging er alleen vandoor.

Diego Rubio en Daniel Savini gingen nog achter Conti aan, maar het gat was net iets te groot. De overwinning was dan ook voor de Italiaanse renner van UAE Team Emirates. Rubio werd tweede en Savini eindigde op de derde plaats. Jan Bakelants moest tevreden zijn met de negende plaats en moest zo nog een landgenoot voorlaten, want Arjen Livyns eindigde op de zesde plaats.