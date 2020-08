Degenkolb laat zich ondanks pijn en vroege exit uit de Tour niet kennen: "Voor gezondheid beter om naar huis te gaan"

Als voormalig ritwinnaar heeft John Degenkolb toch al iets verwezenlijkt in de Tour de France. Toch had de wedstrijdjury geen genade voor hem toen hij na afloop van de eerste rit in en rond Nice buiten tijd aankwam na een valpartij. Degenkolb moet naar huis.

Op de kletsnatte wegen waar de renners zich op begaven, bezeerde Degenkolb beide kniën bij een val op 65 kilometer van de meet in de eerste rit. "Het probleem zit 'm vooral in mijn rechterknie. De knie is gezwollen", verduidelijkt de renner van Lotto Soudal.

Ik ben diep ontgoocheld om zo de Tour te moeten verlaten

Degenkolb had zich natuurlijk wel wat anders voorgesteld van de Ronde van Frankrijk 2020. "Ik ben diep ontgoocheld om zo de Tour te moeten verlaten, zeker na de eerste dag. Er is niets dat we kunnen doen. Soms win je, soms verlies je."

Misschien was het door zijn knieblessure sowieso niet gelukt, maar Degenkolb werd niet eens de kans geboden om zijn Tour verder te zetten doordat de jury hem uit koers nam. Waar anderen dat een gebrek aan respect voor hem vinden, wil Degenkolb daar niet te zwaar aan tillen. "Voor mijn gezondheid is het ook beter om naar huis te gaan, denk ik. Het seizoen is nog niet voorbij", hoopt de ritwinnaar uit 2018 toch nog iets van 2020 te maken.