Arnaud Démare weet van geen ophouden en pakt rit-en eindzege, aanval van Keisse strandt op 2 km van de finish

Winnen, winnen en nog eens winnen: dat is wat Arnaud Démare doet de laatste weken. Enkel op het EK moest de spurter van Groupama-FDJ vrede nemen met een tweede plaats, maar in de Tour Poitou-Charentes stond er op hem geen maat.

Nochtans was het Josef Cerny van CCC die als leider aan de laatste etappe begon, met welgeteld een voorsprong van één seconde op Arnaud Démare. Iljo Keisse trachtte het peloton te verrassen, zoals hij dat ook ooit al eens op befaamde wijze in de Ronde van Turkije.

TWEE BELGEN IN TOP TIEN

Deze keer geen happy end voor hem: op twee kilometer van de aankomst werd de Belg gegrepen. Spurten dus maar en dat is natuurlijk de specialiteit van Arnaud Démare, die naar de ritoverwinning snelde, voor Garcia Cortina en Krieger. Tosh Van der Sande werd vierde, Alfdan De Decker achtste.

Démare was door winst in een tussensprint met bonificatieseconden al op en over Cerny gegaan in het klassement. In de eindstand haalde Démare het met een verschil van twaalf seconden.