Emotionele Alaphilippe heeft waar hij op aan het jagen was: "Ik draag deze overwinning op aan mijn papa"

Het vingertje in de lucht na het over de streep rijden zei al genoeg: Julian Alaphilippe dacht bij zijn ritzege in de Tour de France meteen aan zijn vader Jo. Dit is nu wat ze noemen een overwinning met een extra dimensie. Julian was er ook naar op zoek.

Want de zegeteller stond nog op nul en dat is Alaphilippe natuurlijk niet gewoon. "Het zijn altijd speciale emoties als je in de Tour kunt winnen en zeker tijdens zo'n seizoen. Sinds het begin van het seizoen heb ik nog niet kunnen winnen. Ik ben altijd hard blijven werken, heb het altijd serieus aangepakt. Ook al waren er moeilijke momenten." Iedereen wist wel wat hij daarmee bedoelde. Geen moment zal voor Julian Alaphilippe moeilijker geweest zijn dan het verliezen van zijn vader Jo eind juni van dit jaar. "Ik draag deze overwinning op aan mijn papa. Hij zit in mijn hart." Ik miste die overwinning nog De basis voor zijn ritzege legde de Franse publiekslieveling met een demarrage op de laatste klim. "Ik heb al mijn inspanningen er in gestoken, ik heb alles gegeven. Het is goed dat ik het kon afmaken, want ik miste die overwinning nog." En zo komt hij ook weer in het geel te staan, zoals vorig jaar zo dikwijls het geval was. "Dat is goed, ja."

