Keisse sarcastisch over veiligheid in de koers en aandeel UCI, De Gendt reageert met kwinkslag

Ook Iljo Keisse heeft naar de eerste Tourrit gekeken en zag dat het er allesbehalve veilig aan toeging. Na de regenval lag er zichtbaar een soort van wit schuim op de straten van Nice en daar alludeerde Keisse op met een foto op sociale media.

De veiligheid in de koers is natuurlijk al langer één van de gespreksonderwerpen, al blijkt het toch zo moeilijk om er iets aan te doen. "Binnenkort nieuwe realityserie op tv: De UCI - Safety first", schrijft Keisse op Twitter. Het zou dan volgens hem een drama/comedy zijn, met een oneindig aantal seizoenen.

Een overduidelijke verwijzing naar het aandeel dat de UCI volgens Keisse heeft in het gebrek aan veiligheid in de koers. Thomas De Gendt zag de tweet ook passeren. Volgens hem zou het echter niet gaan om een drama of een comedy. "Je hebt uw kans gemist om er een soap van te maken", verwijst ook de renner van Lotto nog eens naar het witte schuim.

U kans gemist om er een soap van te maken — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) August 29, 2020

Iljo Keisse moest met die opmerking wel lachen. Hopen maar dat het in de volgende ritten in de Tour het wegdek er toch iets minder gevaarlijk bij ligt.