Alle druk op Bennett en Ewan: één van de weinige spinterskansen in de Tour in Sisteron

In een Tour als deze is dit een kans die mannen als Bennett en Ewan niet mogen laten schieten. In Sisteron zullen we ons wellicht opmaken voor een traditionele massaspurt. Eentje zoals we in deze Ronde van Frankrijk niet vaak zullen te zien krijgen.

Op de eerste dag zullen de spurters al geweten hebben dat ze in deze Tour weinig cadeau krijgen. In de persoon van Alexander Kristoff won wel een renner die vaak meedoet in de sprints, maar eigenlijk toch vooral een straffe machtscoureur is. Tweede was wereldkampioen Mads Pedersen, snel aan de meet, maar ook niet gecatalogeerd als sprinter pur sang.

Na het openingsweekend trekken we weg uit Nice, via een etappe die de sprinters zeker moeten hebben aangekruist. Al krijgen ze het ook vandaag niet zomaar op een schoteltje aangeboden. In het eerste gedeelte van de rit staan er immers drie beklimmingen van derde categorie op het programma: de Col du Pion, Col de la Faye en een eind verderop de Col des Lèques.

Nadien zijn er nog 80 kilometer af te leggen. In het wedstrijdbegin gaat het dus voortdurend op en af, wat ook zeker krachten en energie kan kosten. Na de Col des Lèques gaat het echter in dalende lijn, wat duidelijk in de kaart speelt van de sprintersploegen, die eigenlijk in deze Tour maar met twee zijn. Er zijn wel meer renners gebaat bij een sprint, maar enkel Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal zullen controleren in het peloton.

De ploegen van... Bennett en Ewan. Op de Col de l'Orme, een klimmetje van vierde categorie, loopt het nog even op. Nadien zou het dus toch op richting de sprint moeten zijn. Er ligt overigens nog een tussensprint op 28 kilometer van de meet. Daar kunnen de waardeverhoudingen al eens opgemeten worden tussen diegenen die meedoen. Sagan zal zich daar wel tonen, maar wie nog?

Het is dus ook keuze maken tussen daar de benen stilhouden of toch maar voor de punten gaan, want je weet maar nooit. In welke mate het eerste wedstrijddeel in de benen is gekropen, kan misschien ook een rol spelen in die beslissing. En dan is het op naar de Parel van de Haute Provence.