Caleb Ewan heel tevreden met ritoverwinning: "Elke kans moeten we grijpen"

Caleb Ewan heeft de derde rit in de Tour de France gewonnen. De Australiër van Lotto-Soudal was in de sprint sneller dan Sam Bennett en Giacomo Nizzolo. Ewan was na de wedstrijd uiteraard zeer tevreden met de overwinning.

Caleb Ewan reed een sterke sprint. "Het is een fantastische overwinning. Iedereen is gemotiveerd en we hebben ons 110% gegeven. Ik heb mij op het einde bewust ingehouden, zodat ik van achteruit kon komen", aldus Ewan. Ewan wilde winnen voor de ploegmaats die hebben moeten opgeven. "We hebben de voorbije weken pech gehad, maar vandaag eindelijk goed nieuws. Deze overwinning is voor de renners die hebben moeten opgeven. Er komen niet veel kansen meer, maar we moeten elke kans grijpen", vertelde een strijdvaardige Ewan na de etappe.