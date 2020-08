De rit van Van Aert, bidonnen dragen en wachten op Dumoulin: "Het leven kan verkeren, mooi jasje toch?"

Wout van Aert is in de eerste plaats helper tijdens deze Tour. Wie het zich moeilijk kon voorstellen, kreeg er al een goed beeld van tijdens de tweede rit. Van Aert reed volledig in dienst voor de ploeg en moest er dus niet aan denken zelf zo lang mogelijk mee te kunnen.

Ten dienste staan van de ploeg, dat is ook... bidonnen dragen. Dat werd heel zichtbaar op iets meer dan 150 kilometer van de meet in de tweede etappe, toen Wout van Aert met een hele hoop bidonnen op weg was naar voren. De commentatoren tijdens de uitzending op televisie stonden er toch even bij stil dat een winnaar van grote koersen bereid is dit werk te doen. Het leven kan verkeren op enkele weken... 😉 Maar jongens, mooi jasje toch? https://t.co/EKF6gy5L7w — Wout van Aert (@WoutvanAert) August 30, 2020 "Daar rijdt de winnaar van Milaan-Sanremo, de Strade Bianche en de eerste etappe van de Dauphiné", kon Michel Wuyts maar moeilijk geloven wat hij zag. "Handen boven op het stuur, jasje aan, drinkbussen daarin", beschreef José De Cauwer de setting. Van Aert reageerde al op Twitter. "Het leven kan verkeren op enkele weken. Maar jongens, mooi jasje toch?" Ook nog tijdens de tweede etappe wachtte Wout van Aert op Tom Dumoulin, die net gevallen was na contact met Michal Kwiatkowski.