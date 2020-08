Edward Theuns eerste Belg op zesde plaats: "Er zat meer in"

Caleb Ewan heeft de derde etappe van de Tour de France op zijn naam gezet. Edward Theuns was de eerste Belg op de zesde plaats. Toch zat er volgens de renner van Trek-Segafredo meer in.

Edward Theuns is tevreden met zijn top 10-plaats, maar toch zat er volgens hem meer in. "We konden niet echt een lead-out op de rails krijgen. Er was veel verkeer in het slot en er was veel geharrewar", aldus Theuns na de rit bij Sporza.

"Ik reed een heel goede sprint, maar ik moest van te ver komen. Jammer, want ik had goede benen. Ik had zeker een kans om mee te doen voor ritwinst. We moeten zo blijven verder doen. Hopelijk komen er nog kansen", vertelde de renner van Trek-Segafredo.