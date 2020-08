Greg Van Avermaet strandt op slechts enkele tellen van ritzege en mogelijk zelfs geel: "Het is een grote ontgoocheling"

Wat als Alaphilippe, Hirschi en Yates nog teruggegrepen waren? Dan was de ritzege voor Van Avermaet, want de Belg van CCC was de snelste in de groep met achtervolgers. Eens te meer bewees Van Avermaet sterk bergop te rijden. Het leverde dus niet meer op dan een vierde plaats.

In de tweede etappe in deze Ronde van Frankrijk spaarde Van Avermaet geen enkele inspanning. "Het was een superzware rit, maar ik had in mijn achterhoofd dat ik de gele trui kon veroveren en de rit kon winnen. Ik ging dus alles geven zoals in een eendagskoers. Jammer genoeg waren er drie mannen voorop en waren zij de besten."

Uiteindelijk scheelde het niets of ze werden nog bijgehaald in de slotmeters. Twee seconden. Van Avermaet had bijna voor winst en geel gespurt. "In de koers kan alles gebeuren. Ik heb mijn kaarten uitgespeeld. Het is een grote ontgoocheling. Als je er zo dicht bij bent, je overleeft de klimmen met deze renners, zou het leuk zijn om te winnen, maar het is wat het is. Ik kan het niet veranderen."

MIKKEN OP VIJFDE RIT

Van Avermaet maakt al plannen om een volgende keer opnieuw mee te doen voor de overwinning. "Ik ga eerst herstellen en hopelijk zijn er dan nog een paar goede ritten voor mij. Misschien de vijfde rit, met een oplopende sprint, daar kan ik het goed doen. Dit was niet mijn laatste kans op een ritzege."