Hirschi maakte het Alaphilippe lastig en demonstreerde indrukwekkende koelbloedigheid: "Blij met hoe ik gereden heb"

De 22-jarige Marc Hirschi reed in de straten van Nice rond alsof hij al jaren meestreed op het hoogste niveau. In het gezelschap van klasbakken als Alaphilippe en Yates. Hirschi leek allerminst onder de indruk en deed alles juist, behalve misschien in de sprint.

Het was al knap dat de Zwitser op de slotklim de kloof op Alaphilippe wist te dichten. "Iedereen verwachtte dat Alaphilippe zou aanvallen. Ik zat niet perfect op het wiel, maar kon er toch naartoe. In de vallei probeerde ik zo goed mogelijk samen te werken."

Aan de aankomst lagen mooie prijzen te wachten: een ritzege en ook een eventuele leiderstrui. "Ik focuste op de etappe, niet op het klassement ofzo. In de finale koos ik voor het wiel van Alaphilippe. Het was wind op kop." Hirschi beheerste de situatie feilloos. Geen spoor van enige zenuwen bij hem, hij had het allemaal perfect onder controle.

Ik wil de witte trui verdedigen

Ook in de spurt was de Sunweb-renner sterk, al had hij misschien iets vroeger moeten aanzetten. "Ik kwam een beetje laat op gang in de sprint. Ik probeerde nog rond hem te gaan, maar het was te laat. Ik ben ontgoocheld omdat ik naast het geel grijp, maar ben superblij met hoe ik gereden heb. Ik neem het dag per dag. Ik wil zeker de witte trui verdedigen en in ontsnappingen gaan."