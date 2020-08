Kan Teuns alsnog naar zijn geliefde mythische berg? Officiële kandidatuur erbij voor het WK wielrennen

Welke locatie geniet de voorkeur van de UCI voor het WK? Er is alvast een nieuwe kandidatuur. De regio De Vogezen in Frankrijk is officieel kandidaat om het WK te ontvangen. Dat zou zich dus kunnen afspelen met een ontknoping op La Planche des Belles Filles.

Deze iconische beklimming kennen we natuurlijk uit de Ronde van Frankrijk. Dylan Teuns won daar al eens een Touretappe. Dit jaar staat La Planche des Belles Filles opnieuw op het programma. Teuns zal daar voorlopig niet terugkeren, want hij rijdt de Tour niet. Maar het kan dus misschien nog voor het WK, als hij geselecteerd zou worden. GELIJKAARDIG PARCOURS Een mogelijk voordeel is dat er in de Vogezen een zwaar parcours kan uitgetekend worden, dat vergelijkbaar is met het oorspronkelijke klimparcours in Zwitserland. Bovendien zouden de renners die deelnemen aan de Tour geen al te verre verplaatsing moeten maken. UCI-voorzitter David Lappartient heeft al aangekondigd op 2 september met meer nieuws te komen. Ook Italië is met verschillende regio's kandidaat. In Nederland dacht men eerder ook al aan een WK rond de VAM-berg.