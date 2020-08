Lefevere in de wolken na zege Alaphilippe: "Ik hoor al weken onzin over hem vertellen, ik wist dat hij nog sterk was"

Waar anderen misschien hier en daar twijfelde, heeft Patrick Lefevere altijd sterk geloofd in Alaphilippe. En kijk, het rendeert. Want Alaphilippe zet het vertrouwen al snel om tijdens deze Ronde van Frankrijk. Zowel voor hem persoonlijk als voor de ploeg is het een ferme opsteker.

Patrick Lefevere heeft bij de Franse krant Le Parisien gereageerd op de overwinning van Julian Alaphilippe. "Hij jaagt al lange tijd een overwinning na en hij verdient ze. Ik hoor al weken onzin over hem vertellen. Dat hij zijn niveau verloren heeft, dat hij wegzakte, bla bla bla. Ik wist dat hij nog sterk was." De Fransman gaf een masterclass in het waarmaken van de favorietenrol. Indrukwekkend, aldus Lefevere. "Zondag was hij de grote favoriet. Iedereen zag hem winnen en vooral op die manier. Dat het dan ook gebeurt... Hij verbaast me nog altijd." Julian is een zeer emotioneel persoon Ook geen verrassing was dat hij zijn overwinning opdroeg aan zijn overleden vader. "Hij droomde ervan om opnieuw te winnen in de Tour voor zijn papa. Julian is een zeer emotioneel persoon, zo functioneert hij ook. Ik weet ook dat dit succes bij iedereen bij ons goed doet, na de ernstige blessures voor Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel."