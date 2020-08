Na de niet-Tourselectie het afscheid: Sunweb laat Matthews ondanks lopend contract in 2021 terugkeren naar ex-team

Het was al een grote verrassing toen Sunweb aankondigde Michael Matthews niet mee te nemen naar de Tour. Blijkt nu dat er een verschil in visie is tussen de renner en zijn ploeg. Matthews gaat in 2021 voor een andere ploeg koersen, ook al had hij nog een contract met Sunweb.

Met dat nieuws zijn renner en ploeg naar buiten gekomen. Matthews had aangegeven dat de tactische aanpak van Sunweb in sprints in klassiekers. Ondanks dat de Australiër volgend jaar nog onder contract lag, vertrekt hij dus na het huidige wielerseizoen. "De ploeg is ambitieus en wil werken met een breder collectief diep in finales van klassiekers en sprintkoersen. Die tactiek komt niet overeen met mijn eigen ambities en sterke punten. Ik heb toestemming gevraagd om naar een andere ploeg te zoeken en ik apprecieer dat Sunweb hiervoor openstond", komt Matthews met een verklaring. INSTINCT De winnaar van de groene trui in de Tour in 2017 heeft ook al nieuw onderdak gevonden. Matthews keert terug naar ex-ploeg Mitchelton-Scott en tekende een contract voor twee seizoenen. Matthews koerste er nog toen het team Orica GreenEdge heette."Op dit moment in mijn carrière voelde het gewoon juist. Als sprinter en als renner moet je soms af gaan op je instinct."