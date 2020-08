OFFICIEEL: Annemiek van Vleuten gaat bij Spaanse wielerploeg aan de slag

Annemiek van Vleuten heeft al heel wat indruk gemaakt dit seizoen en de wereld- en Europees kampioene heeft besloten om volgend seizoen voor een andere wielerploeg uit te komen. Zo verlaat ze Mitchelton-Scott na vijf jaar.

Ze gaat de komende twee seizoenen aan de slag bij Movistar. De Spaanse wielerploeg maakte het nieuws bekend via Twitter.

We're incredibly proud to announce @AvVleuten, the best rider in the world, has signed a two-year contract with us. A huge day for this organisation. Welcome! #RodamosJuntos



Annemiek van Vleuten, la mejor ciclista del mundo, ficha por Movistar Team → https://t.co/l43RtLyKcS