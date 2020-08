OFFICIEEL: Benoot verlengt bij Team Sunweb

Benoot, die momenteel actief is in de Tour de France, verlengde zijn contract zopas met één seizoen.

Ploegleider Rudi Kemna is uiteraard erg opgezet met dit nieuws. "Tiesj is een erg getalenteerde coureur die hoge ogen kan gooien in de Vlaamse en Waalse klassiekers. We willen ook graag uitzoeken waar zijn limieten liggen als klassementsrijder."

Benoot zelf reageerde al kort op Twitter: "Enorm blij met dit nieuws. Ik kijk uit naar de toekomst. Bedankt voor het vertrouwen!"

Really happy with this news 👇! Excited for the future with my friends @TeamSunweb. Thanks for the confidence! https://t.co/0qUySE2EuI