Tour de France: Frans trio (met onder meer de bergkoning) in ontsnapping

De derde etappe van de Tour de France is volop aan de gang en de rit zou normaal gezien moeten eindigen op een massasprint. Het peloton controleert dan ook de wedstrijd voorlopig.

Een Frans trio rijdt voorlopig voorop en daar is onder meer bergkoning Benoît Cosnefroy bij. Ook Jerome Cousin en Anthony Perez zitten in de vlucht. Hun voorsprong op het peloton hangt rond de twee minuten.

In het peloton controleren ze de wedstrijd want het is vandaag één van de enige kansen voor de sprinters in deze Tour de France. Zoals we eerder al hadden gemeld zullen we al zeker één Belg zien in de massasprint, want Trek-Segafredo rijdt vandaag voor Edward Theuns.