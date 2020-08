Trek-Segafredo gaat vol voor Belg vandaag: "De sprint is voor hem"

In de derde etappe van de Tour de France krijgen de sprinters een zeldzame kans om de rit te winnen. Bij Trek-Segafredo zetten ze alles op een Belg vandaag, want Theuns mag vandaag voor de sprint gaan.

Theuns vertelde het zelf niet, maar ploegmaat en wereldkampioen Mads Pedersen vertelde bij Sporza dat ze voor de Belg zullen gaan. "We rijden voor Theuns vandaag en ik ben de lead-out", aldus de Deen.

Pedersen vindt het leuk om met de Belgen Theuns en Stuyven samen te rijden. "We hebben dezelfde mentaliteit en het is leuk om met hen in dezelfde ploeg te rijden. Ik hang graag met hen rond", vertelde de wereldkampioen.