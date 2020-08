Verrassing bij Team INEOS? "Het is niet omdat we voor Bernal rijden, dat we deze kaart niet kunnen trekken"

Bij Team INEOS zijn Chris Froome en Geraint Thomas er niet bij in de Tour de France, maar met Pavel Sivakov en Richard Carapaz beschikt Egan Bernal nog steeds over twee meesterknechten.

Volgens Michał Kwiatkowski, ook één van de knechten van Bernal in de Tour de France, zou Team INEOS ook andere kaarten kunnen uitspelen in de Ronde van Frankrijk. "We rijden voor Bernal, maar door Sivakov en Carapaz staat minder druk op hem", aldus de Pool

"Carapaz won de Giro vorig jaar en Sivakov is in vorm dit seizoen. Voor één renner rijden, betekent niet dat we geen andere kaarten kunnen trekken. Bernal kan het slim uitspelen met Carapaz en Sivakov in de finale", staat te lezen bij Cyclingnews.